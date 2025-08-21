شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في كابول تعزي ضحايا الحادث المروري المروع في هيرات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعربت سفارة المملكة في أفغانستان عن خالص تعازي ومواساة المملكة لذوي ضحايا الحادث المروري المروع الذي وقع في ولاية هيرات.

وأسفر عن وفيات وإصابات، متمنية للمصابين الشفاء العاجل، ومؤكدة تضامنها مع الشعب الأفغاني الشقيق في هذا المصاب الأليم.

ووفقًا لما أوردته وسائل إعلام أفغانية، وقع الحادث مساء الثلاثاء على الطريق الدائري ضمن مسار هرات-إسلام قلعة، قرب الحدود مع إيران.

وذكرت التقارير أن سيارة من نوع «404» كانت تقل مهاجرين عائدين من إيران في طريقهم من معبر إسلام قلعة إلى العاصمة كابول، اصطدمت بدراجة نارية وشاحنة، ما أدى إلى اندلاع النيران في المركبة وارتفاع أعداد الضحايا.