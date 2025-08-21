شكرا لقرائتكم خبر هيئة العقار تبدأ أعمال السجل العقاري لـ45,299 قطعة عقارية بالمنطقة الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت الهيئة العامة للعقار أعمال التسجيل العيني للعقار لـ45,299 قطعة عقارية في 52 حيا بالمنطقة الشرقية منها 32 حيا في محافظة الأحساء، و10 أحياء بمحافظة الجبيل، و10 أحياء بمحافظة رأس تنورة، ابتداء من 24 أغسطس 2025م، الموافق 1 ربيع الأول 1447هـ، وحتى نهاية يوم 27 نوفمبر 2025م، الموافق 6 جمادى الآخرة 1447هـ.

وأوضحت الهيئة أن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل الأحياء التالية بمحافظة الأحساء: حي الفيصلية الثاني، وحي الحزام الذهبي، وحي الفيصل، وحي القادسية، وحي الياسمين، وحي اليرموك، وحي محاسن أرامكو الأول، وحي محاسن أرامكو الثاني، ومحاسن الثاني، وجزءا من أم سبعة، وجزءا من الراشدية الأول، وجزءا من النزهة، وجزءا من حي قرطبة، وجزءا من حي محيرس، وحي الصناعية، وحي الورود الأول، وجزءا من حي الورود الثاني، وجزءا من منطقة الغويبة الزراعية، وبلدة الجشة، وبلدة الطرف، وحي الإسكان، وحي الخزامى، وحي الروضة، وحي السهلة، وحي المجصة، وحي النخيل، وحي النزهة، وحي مجمع الدوائر الحكومية، وحي مدينة التمور، وحي هجر الأول، وحي هجر الثاني، وحي هجر الرابع.

وبينت أن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة بالمنطقة الشرقية تشمل الأحياء التالية في محافظة رأس تنورة: حي النعيم، وحي قرطبة، وحي الزهور، وحي الفيحاء، وحي الروضة، وحي الدانة، وحي المنتزه، وحي الأندلس، وحي الصناعية الأولى، وحي الصناعية الثانية.

ويشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة الجبيل: حي الجوهرة، وحي الروضة، وحي الربوة، وحي السلام، وحي البحر، وحي الحمراء، وحي غرناطة، وحي قرطبة، وحي إشبيلية، وحي العزيزية، مبينة أن اختيار الأحياء جاء وفق معايير محددة، وسيعلن تباعا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.

وأشارت الهيئة إلى أنَ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون متاحا عن طريق منصة السجل العقاري الالكترونية: https://rer.sa/ أو عن طريق مراكز الخدمة، مفيدة بأن التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوف للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.

ودعت الهيئة ملاك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادا لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.

وابتداء من الموعد الـمحدد لبدء التسجيل سيصدر «رقم عقار» وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، ويهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.