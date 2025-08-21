شكرا لقرائتكم خبر أكثر من 4 آلاف بلاغ تعامل معها «الالتزام البيئي» في 6 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجاوب مفتشو المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي مع 4,267 بلاغا بيئيا خلال النصف الأول من 2025، في مؤشر على ارتفاع وعي المجتمع بأهمية البيئة، ارتبط أغلبها بتجاوزات أو ممارسات محتملة قد تؤثر على جودة الهواء أو الماء أو التربة في مختلف المناطق، وسجّل ذلك ارتفاعا بنسبة 59% مقارنة بالفترة نفسها من 2024 التي شهدت 2,670 بلاغا، مما يعكس تنامي الوعي في الإبلاغ عن المخالفات البيئية.

وأوضح مدير البلاغات البيئية في المركز عبدالكريم الشهري، أن أكثر البلاغات التي تعامل معها المركز تمثلت في تلوث الضوضاء، بواقع 969 بلاغا، توزعت على مختلف مناطق المملكة، وكان النصيب الأكبر منها في المنطقة الشرقية بـ456 بلاغا، مؤكدا أن المركز تفاعل مع جميع التجاوزات البيئية ميدانيا وفق ما نص عليه نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.

وأشار الشهري إلى أن الرقم الموحد 988 المخصص للبلاغات البيئية يمثل القناة المباشرة للتواصل لاستقبال البلاغات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، داعيا المواطنين والمقيمين إلى سرعة الإبلاغ عن أي تجاوزات بيئية لضمان سرعة الاستجابة.

ويواصل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي من خلال فروعه في مختلف المناطق دوره الرقابي والاستباقي، مؤكدا أن تفاعل المجتمع يشكل عنصرا محوريا في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.