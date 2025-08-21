نائب أمير مكة يشهد حفل ختامي لمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن في رحاب الحرم الشريف

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نائب أمير مكة يشهد الحفل الختامي لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم في رحاب المسجد الحرام

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حضر صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، مساء أمس الأربعاء، الحفل الختامي لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الخامسة والأربعين، والذي نظمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في رحاب المسجد الحرام.

تكريم الفائزين والمشاركين في المسابقة

وشهد الحفل تكريم الفائزين في أفرع المسابقة، حيث بلغت قيمة الجوائز 4.000.000 ريال، بالإضافة إلى مكافآت لجميع المشاركين بلغت 1.000.000 ريال، وذلك في ختام منافسات شارك فيها 179 متسابقًا يمثلون 128 دولة.

الاستعراض والتكريم

استهل الحفل بتلاوات عطرة من المتسابقين، تبعها عرض مرئي يستعرض أهداف المسابقة ومسيرتها المباركة. وشهد الحفل أيضًا دشن “المصحف المرتل لقراء مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية في دورتها الـ45″، بالإضافة إلى كلمة ألقاها معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

مشاركة دولية كبيرة

شهدت المسابقة مشاركة دولية كبيرة، حيث شارك فيها متسابقون من 128 دولة، مما يعكس مكانة المملكة الريادية في خدمة القرآن الكريم ورعاية حفظته من مختلف قارات العالم.

وفي ختام الحفل، تم تكريم الفائزين والمشاركين في مختلف الفروع، إلى جانب تكريم أعضاء لجان التحكيم واللجان العاملة والجهات الحكومية التي ساهمت في نجاح المسابقة.