استشهاد 64 شهيدًا فلسطينيًا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - استشهاد 64 فلسطينيًا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

استمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في حصد المزيد من الأرواح، حيث استشهد 64 فلسطينيًا منذ فجر الأربعاء جراء استهدافهم من طرف طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي بمناطق متفرقة من القطاع.

في تطور مأساوي آخر، أفادت مصادر طبية بأن من بين الضحايا 19 من منتظري المساعدات، بينما لقيت ام وطفلها حتفهما جراء استهداف طائرات الاحتلال لمجموعة من الفلسطينيين في منطقة الزرقا بحي التفاح.

وفي سياق متصل، تم انتشال 12 إصابة جراء القصف الإسرائيلي للشارع الأول قرب جسر الشيخ رضوان، مع استمرار الجهود الطبية في نقل الشهداء والمصابين.

وبلغت حصيلة الضحايا منذ بداية العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023 إلى الآن 62122 شهيدًا و156758 مصابًا، معظمهم من الأطفال والنساء.

يأتي هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة على خلفية خرقه اتفاق وقف إطلاق النار في مارس الماضي، مما يزيد من معاناة السكان الفلسطينيين الذين يواجهون مأساة إنسانية غير مسبوقة بعد 22 شهرًا من الحرب.