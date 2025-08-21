شكرا لقرائتكم خبر «بيئة جدة» توزع شتلات على المرضى في مستشفى الملك عبدالعزيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، مبادرة تطوعية إنسانية في مستشفى الملك عبدالعزيز، بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني.

وتضمنت المبادرة توزيع عدد من الشتلات على المرضى رمزا للعطاء والأمل، وتجسيدا لقيم الرحمة والتكافل الإنساني، مع المساهمة في رفع معنويات المرضى وإضفاء أجواء من التفاؤل خلال فترة العلاج.

وأكدت نائبة مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة ريم باحمدين، أن هذه المبادرة تهدف لتقديم الدعم النفسي عبر الأنشطة البيئية، مع مواصلة تنظيم مبادرات مماثلة لتعزيز التكافل الاجتماعي وخدمة المجتمع، بما ينسجم مع رسالة الوزارة في دمج البعد البيئي مع العمل الإنساني لخدمة جميع الفئات، ويعكس التزام المكتب بالمشاركة في الأعمال الإنسانية.

وأشارت باحميدان إلى أن دمج الأنشطة البيئية مع الجهود التطوعية يعزز الأثر الإيجابي، وينشر ثقافة الرحمة والعطاء، ويسهم في دعم الصحة النفسية والاجتماعية للمرضى، موضحة أنه جرى تقديم الشتلات للمرضى مع شرح حول دور النباتات في تحسين الحالة النفسية والجسدية، وتشجيعهم على العناية بها بوصفها رمزا للنمو والتعافي.