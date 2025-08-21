شكرا لقرائتكم خبر أمانة الرياض تنفذ 14 مشروعا لتطوير الشوارع والطرق المحلية والتجميعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنفذ أمانة منطقة الرياض مشاريع تطوير وتهيئة الشوارع والطرق المحلية والتجميعية، ضمن المرحلة الأولى من خطة شاملة تستهدف تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق داخل العاصمة، استجابة لاحتياجات الأحياء الناشئة، وتحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة وتطوير التنمية الحضرية.

وتشمل المشاريع الحالية 14 مشروعا موزعة على مختلف الجهات الجغرافية للعاصمة، منها مشاريع في جنوب الرياض تغطي أحياء مثل عريض وضاحية نمار وظهرة نمار والمصانع، إضافة إلى مناطق صناعية ومواقع حيوية تمثل امتدادا للتوسع العمراني السريع جنوب العاصمة.

وفي غرب الرياض، تنفذ الأمانة مشاريع واسعة في أحياء طويق وعرقة وضاحية نمار، إلى جانب مواقع استراتيجية في شمال غرب المدينة في النطاقات السكنية المتنامية.

أما في شرق العاصمة، فتغطي المشاريع عددا من الأحياء منها البيان، واليرموك، والجنادرية، والرمال، في خطوة تعكس اهتمام الأمانة برفع كفاءة البنية التحتية في المناطق التي تشهد نموا سكانيا متسارعا وطلبا متزايدا على الخدمات الأساسية.

وتركز الأمانة من خلال هذه المشاريع على رفع مستوى السلامة المرورية عبر إنشاء مداخل محورية للأحياء الجديدة، ومعالجة الطرق الترابية وتحسين جودة شبكة الشوارع، وتسهيل حركة التنقل والحد من تجمعات المياه والغبار، بما يسهم في تعزيز البيئة الحضرية والصحية داخل الأحياء.

وتجسد هذه الجهود التزام أمانة منطقة الرياض بتحقيق أهدافها الاستراتيجية، من خلال تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة شبكة الطرق، وتمكين المجتمع المحلي، وتفعيل الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص، بما يرسخ مكانة العاصمة مدينة مزدهرة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة، وتتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.