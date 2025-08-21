شكرا لقرائتكم خبر مهرجان أبها للتسوق.. منصة اقتصادية وسياحية تعزز حراك صيف عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يمثل مهرجان أبها للتسوق في نسخته الـ 26 إحدى الركائز الاقتصادية البارزة في موسم صيف عسير، إذ استطاع استقطاب زوار المنطقة ومصطافيها من مختلف أنحاء المملكة ودول الخليج، إضافة إلى المقيمين في المنطقة، منذ انطلاقه في المركز الدولي للمعارض بأبها، ما يعكس دوره في تنشيط الحركة التجارية وزيادة الطلب على السلع والخدمات المحلية، كما يقدم المهرجان برامج تدريبية تستهدف شباب وشابات المنطقة، بما يسهم في تطوير مهاراتهم ورفد سوق العمل بكفاءات محلية مؤهلة.

ويضم المهرجان 5 صالات للتسوق توفر باقة واسعة من المنتجات تشمل المستلزمات المنزلية، والملابس، والعطور، والحلويات، وغيرها من احتياجات الأسرة، مما يسهم في تحريك عجلة البيع بالتجزئة ودعم الشركات والمتاجر المحلية.

ويتجاوز أثر المهرجان الجانب التجاري ليشكل أداة فاعلة للترويج السياحي لمنطقة عسير، حيث يمتزج النشاط الاقتصادي مع التجربة السياحية في بيئة واحدة، ويجد الزائر إلى جانب التسوق باقة من الفعاليات الفنية والفلكلورية والأمسيات الثقافية، إضافة إلى العروض الترفيهية ومدينة الألعاب، مما يعزز من جاذبية المنطقة مقصدا سياحيا متكاملا، ويرفع من مدة إقامة الزائر ومتوسط إنفاقه، ويخلق حلقة اقتصادية إيجابية تدعم قطاعات الإيواء والمطاعم والنقل، وتفتح المجال أمام استثمارات جديدة في البنية التحتية السياحية والتجارية على حد سواء.