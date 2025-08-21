شكرا لقرائتكم خبر تجارة التمور.. نشاط موسمي ينعش الحركة الاقتصادية في القصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشكل تجارة التمور خلال الموسم في منطقة القصيم ركيزة اقتصادية بارزة، يتوافد عليها التجار من مختلف مناطق المملكة للتنافس على شراء أجود أصناف التمور، نظرا لما تمثله من فرصة استثمارية عالية العائد خلال فترة زمنية وجيزة.

ويعد كرنفال بريدة للتمور المنصة الأهم التي تجمع بين المزارعين والتجار والمستهلكين في سوق يتسم بالحركة والنشاط على مدار اليوم، ما يجعله مركزا رئيسا لعقد الصفقات وإبراز التنوع الكبير في أصناف التمور المحلية، حيث يتسابق التجار إلى اقتناء أفضل أنواع التمور مثل السكري، والصقعي، والمجدول، والخلاص، والونانة، من خلال المشاركة في المزايدات العلنية التي تشهدها ساحات البيع، وتتيح الحصول على كميات كبيرة من الأصناف المميزة بأسعار تنافسية، بما يحقق الشفافية في عمليات البيع والشراء، وتعتمد هذه الصفقات على الخبرة في تقييم جودة التمور، والقدرة على تحديد السعر المناسب بناء على العرض والطلب.

وتتعدد استراتيجيات التجار في تسويق التمور، إذ يختار بعضهم البيع الفوري في اليوم نفسه للاستفادة من ارتفاع الطلب، فيما يفضل آخرون تخزين الكميات في ثلاجات ومستودعات مخصصة لإعادة طرحها في الأسواق لاحقا عند ارتفاع الأسعار أو تزايد الطلب، مما يمنحهم مرونة في إدارة رأس المال وتحقيق أرباح إضافية.