تابع الان خبر وزارة الحج والعمرة تعلن إطلاق خدمة “نسك عمرة” للتقديم المباشر للمعتمرين من خارج السعودية حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أعلنت وزارة الحج والعمرة عن تدشين خدمة رقمية جديدة تحت اسم “نسك عمرة”، تتيح للراغبين في أداء العمرة من خارج المملكة العربية السعودية التقديم المباشر للحصول على تأشيرة العمرة وحجز كافة الخدمات المتعلقة برحلتهم عبر منصة نسك دون الحاجة إلى أي وسيط، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات وتيسير تجربة ضيوف الرحمن.

وتُعتبر هذه الخدمة إضافة نوعية تعزز الخيارات المتاحة أمام المعتمرين، بجانب إمكانية الاستعانة بالوكلاء المعتمدين في بلدانهم، حيث توفر منصة نسك عمرة باقات متكاملة أو خدمات منفردة تشمل: التأشيرة، السكن، المواصلات، الجولات الإثرائية والخدمات المساندة. كما تمنح المنصة للمعتمر حرية تصميم باقته الخاصة وفق احتياجاته، من خلال واجهة استخدام حديثة تدعم سبع لغات وتتكامل مع الأنظمة الحكومية ذات الصلة لضمان تجربة رقمية موحدة وسلسة.

وتتيح الخدمة أيضًا خيارات دفع متعددة تناسب مختلف الشرائح، ما يمكّن المعتمر من إتمام جميع خطواته إلكترونيًا بدءًا من التقديم وحتى استلام تأشيرة الدخول، مع تنوع كبير في الباقات والخدمات بما يضمن رحلة ميسرة وتجربة ثرية.

وأكدت وزارة الحج والعمرة أن إطلاق خدمة “نسك عمرة” يندرج ضمن خططها لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، عبر توسيع نطاق استقبال المسلمين من مختلف أنحاء العالم، وتوفير خدمات عالية الجودة تسهّل أداء مناسك الحج والعمرة وتثري تجربة الزائرين في المملكة.