شكرا لمتابعة خبر عن العثور على ثعبان في قرية العينة بمركز ردوم بعسير برأس يحمل ملامح وجه امرأة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في واقعة نادرة حصلت عليها صحيفة صدى حصريًا، عُثر في قرية العينة التابعة لمركز ردوم بمحافظة الواديين بمنطقة عسير على ثعبان غريب الشكل، إذ بدا على رأسه ما يشبه ملامح وجه امرأة.

المشهد الذي وثقته عدسة صدى أثار حالة من الدهشة بين الأهالي، الذين أكدوا أنها المرة الأولى التي يشاهدون فيها مثل هذا المظهر الغريب لثعبان في المنطقة.

حتى الآن لم تصدر أي توضيحات رسمية من الجهات المختصة حول هذه الحادثة، فيما يظل المشهد مثار جدل واسع وتساؤلات بين المواطنين.