تابع الان خبر السعودية تعزز العمل الإنساني والتنموي ببرامج ومشاريع تتجاوز 141 مليار دولار حول العالم حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - واصلت المملكة العربية السعودية دورها الرائد في العمل الإنساني والتنموي، حيث قدمت مساعدات تجاوزت 141 مليار دولار أمريكي ونفذت أكثر من 7,983 مشروعًا في 173 دولة، ما يؤكد مكانتها بين أكبر الدول المانحة عالميًا.

وفي إطار تعزيز هذا العطاء، أنشأت المملكة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في 13 مايو 2015 بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ليكون الذراع الإنساني للمملكة عالميًا، مع الالتزام بمبادئ الشفافية والحيادية والاحترافية. وقد نفذ المركز منذ تأسيسه 3,612 مشروعًا إغاثيًا وإنسانيًا في 108 دول، بقيمة تجاوزت 8.141 مليار دولار أمريكي، استفاد منها ملايين المحتاجين دون تمييز.

واستهدفت جهود المملكة دعم الشعب الفلسطيني، حيث قدّم المركز مساعدات لقطاع غزة تضمنت 58 طائرة و8 سفن محملة بأكثر من 7,180 طنًا من المواد الغذائية والطبية والإيوائية، بالإضافة إلى تسليم 20 سيارة إسعاف لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وتنفيذ مشاريع بقيمة 90.35 مليون دولار بالتعاون مع منظمات دولية، وشراكات لتنفيذ عمليات إسقاط جوي مع الأردن لضمان وصول المساعدات رغم إغلاق المعابر.

كما دعم المركز الشعب السوري عبر جسور جوية وبرية لتقديم مساعدات غذائية وإيوائية وطبية، وأطلق برنامج “أمل التطوعي السعودي” الذي نفذ 104 حملات تطوعية بمشاركة أكثر من 3,000 متطوع ومتطوعة في مجالات طبية وتعليمية وتمكين اقتصادي، بإجمالي 218,500 ساعة تطوعية.

وفي استجابة للزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا في فبراير 2023، أطلق المركز جسورًا جوية لتقديم مساعدات عاجلة، إلى جانب منصة “ساهم” للتبرعات، وبرنامج “سمع السعودية” لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي.

وتضمنت إنجازات المملكة الطبية برنامج فصل التوائم الملتصقة الذي أجرى 66 عملية جراحية مجانية شملت دراسة 150 حالة من 27 دولة، كما اعتمدت الأمم المتحدة يوم 24 نوفمبر يومًا عالميًا للتوائم الملتصقة لإبراز أهمية هذه الجهود الإنسانية.

كما نفذ المركز مشاريع نوعية أخرى منها: مشروع مسام لإزالة أكثر من 500 ألف لغم في الأراضي اليمنية لحماية المدنيين، وبرنامج الأطراف الصناعية الذي قدم خدماته لآلاف المستفيدين، إضافة إلى مشاريع إعادة تأهيل الأطفال المجندين في اليمن، واستفادة أكثر من 60 ألف فرد من أسرهم.

وعلى صعيد العمل التطوعي، أطلق المركز البوابة السعودية للتطوع الخارجي التي ضمت أكثر من 80 ألف متطوع ومتطوعة، ونفذوا 991 برنامجًا في 55 دولة، استفاد منها أكثر من مليوني شخص، بما في ذلك 236 ألف عملية جراحية مجانية. كما جمعت منصة التبرعات الإلكترونية “ساهم” أكثر من 1.605 مليار دولار من 8.46 مليون متبرع لدعم استمرار المشاريع الإنسانية.

ويجسد اليوم العالمي للعمل الإنساني 19 أغسطس رسالة المملكة في العطاء الإنساني العالمي، الذي يزرع الأمل ويعزز التضامن مع المتضررين من الأزمات والكوارث حول العالم، مؤكدًا الريادة السعودية في العمل الخيري والإنساني على الصعيد الدولي.