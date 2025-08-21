تابع الان خبر هيئة الموسيقى تنظم حفل “روائع الأوركسترا السعودية” في قصر فرساي بباريس حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - تنظم هيئة الموسيقى السعودية حفلًا فنيًا بعنوان “روائع الأوركسترا السعودية”، يوم 5 سبتمبر 2025 في قصر فرساي بالعاصمة الفرنسية باريس، أحد أبرز المعالم الثقافية والحضارية في أوروبا، برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة هيئة الموسيقى.

ويأتي الحفل في إطار تعزيز التعاون الثقافي والفني بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، وتسليط الضوء على الأغنية السعودية وأصالتها الموسيقية على المستوى الدولي، وإبراز التنوع الفني والتراث الثقافي للمملكة.

ويشارك في الحفل الأوركسترا والكورال الوطني السعودي لتقديم باقة من الأعمال الموسيقية التي تعكس جمال التراث الفني السعودي، إلى جانب أوركسترا دار الأوبرا الملكية الفرنسية التي ستقدم مقطوعات موسيقية فرنسية تتناغم مع الطابع التاريخي لقصر فرساي. كما ستقدم فقرة موسيقية مشتركة تجمع بين الموسيقى السعودية والفرنسية، بالتوازي مع عروض هيئة المسرح والفنون الأدائية التي تشمل الخبيتي والمجرور والرفيحي والخطوة.

وتعتبر باريس المحطة الثامنة ضمن الجولات العالمية للأوركسترا والكورال الوطني السعودي، بعد أن أقيمت عروض سابقة في مسرح دو شاتليه بباريس، والمسرح الوطني في مكسيكو سيتي، ودار الأوبرا متروبوليتان في نيويورك، وسنترل هول وستمنستر في لندن، وطوكيو أوبرا سيتي في اليابان، ومركز الملك فهد الثقافي في الرياض، وصولًا إلى دار أوبرا سيدني في أستراليا، وحظيت هذه العروض بإشادات محلية ودولية واسعة، مما يعكس المكانة المتنامية للموسيقى السعودية عالميًا.

ويمثل حفل “روائع الأوركسترا السعودية” في قصر فرساي نموذجًا للتبادل الثقافي والفني بين الشعوب، حيث يجتمع الأداء الموسيقي مع الفنون الحركية والشعبية السعودية لتشكيل لوحة فنية متكاملة تحتفي بالهوية الوطنية، وتبرز دور الفنون في تعزيز التواصل الحضاري والقيم الإنسانية المشتركة بين الثقافات السعودية والفرنسية.