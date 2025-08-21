تنبيهات “الأرصاد” تحذر من أمطار غزيرة وسيول في 8 مناطق وانعدام الرؤية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تنبيهات “الأرصاد” تشمل 8 مناطق.. أمطار غزيرة وتحذيرات من سيول وانعدام الرؤية

في خبر حصري ومهم، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات تتعلق بالأحوال الجوية في 8 مناطق مختلفة في المملكة العربية السعودية. وتشمل هذه التنبيهات توقعات بهطول أمطار من غزيرة إلى خفيفة، ورياح قوية، مع احتمالية جريان السيول، وتساقط البرد، والصواعق الرعدية، وانعدام أو تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. ومن المتوقع استمرار هذه الأحوال الجوية حتى مساء اليوم الخميس.

تنبيهات باللون الأحمر صدرت لمنطقة الباحة، مع توقعات بأمطار غزيرة على عدة محافظات، بينها الباحة، العقيق، وغيرها. ومن المتوقع بدء الحالة الجوية من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 9 مساءً.

فيما شهدت منطقة المدينة المنورة تنبيهات باللون البرتقالي والأصفر، حيث توقعت هطول أمطار متوسطة على مناطق مختلفة، مع تأثيرات متنوعة تشمل الرياح القوية وانعدام الرؤية.

وفي جازان، صدرت تنبيهات باللون الأحمر تشمل جميع المحافظات، مع توقعات بأمطار غزيرة ورياح شديدة وانعدام الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

من جهة أخرى، تنوعت التنبيهات في منطقة عسير بين الحمراء والصفراء، مع توقعات بأمطار غزيرة في بعض المناطق وأمطار خفيفة في مناطق أخرى.

فيما شملت التنبيهات في المنطقة الشرقية محافظتي الأحساء والعديد، بتوقعات لهطول أمطار خفيفة ورياح نشطة مصحوبة بصواعق رعدية وتدنٍّ في الرؤية.

وختم المركز الوطني للأرصاد بضرورة توخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلامة في ظل هذه الأحوال الجوية السائدة.