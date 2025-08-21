شكرا لقرائتكم خبر جامعة جدة تطلق مسابقة “مواهب جامعية” لطلاب التعليم الجامعي بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة جدة عن إطلاق مسابقة “مواهب جامعية” من ضمن فعاليات الملتقى الدولي الأول للموهبة في التعليم الجامعي، وهي أول مبادرة من نوعها على مستوى الجامعات السعودية تهدف إلى اكتشاف وابراز مهارات الموهوبين داخل مؤسسات التعليم العالي.

كما أكد د.يوسف دوبح رئيس اللجنة التنفيذية للملتقى الدولي الأول للموهبة في التعليم الجامعي أن الملتقى وفعالياته المصاحبة يعد خطوة رائدة تعكس التوجه الوطني نحو تمكين الشباب وتعزيز رأس المال البشري، وتُتيح المسابقة للطلاب والطالبات فرصة تقديم مواهبهم أمام الجمهور ولجنة تحكيم متخصصة.

وتبدأ مراحل التحكيم من التصفيات الإلكترونية وصولًا إلى العروض الحية خلال ايام الملتقى، مما يمنح المشاركين تجربة احترافية تعزز من ثقتهم بأنفسهم وتُنمّي مهاراتهم الحياتية والمهنية.

كما أفاد الدكتور يوسف بأن المسابقة تشمل ثمانية مسارات رئيسية، وهي:

• فن المسرح والتمثيل

• فن الإلقاء والخطابة

• الترجمة الفورية الشفهية

• الرسم

• المهارات الحسابية

• التفكير وحل الألغاز

• المهارات الكروية الاستعراضية

• التوازن والحركة الاستعراضية

تُمنح للفائزين في المراكز الأولى جوائز مالية، التسجيل متاح لطلاب الجامعات في أنحاء المملكة عبر الرابط التالي:

https://conferences.uj.edu.sa/IFE/competition-ar.html