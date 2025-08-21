شكرا لقرائتكم خبر تمرين محاكاة حادث حافلة مدرسية ينجح في إخلاء وإسعاف 30 طالبًا في زمن قياسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار تعزيز جاهزية منظومة التعليم لمواجهة الطوارئ، نفذت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة اليوم تمرينًا ميدانيًا لمحاكاة حادث حافلة مدرسية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، و30 طالبًا من مدارس تعليم جدة، وذلك تحت شعار "أمانكم مسؤوليتنا".

هدف التمرين لرفع كفاءة الاستجابة السريعة للحوادث، وتطبيق أعلى معايير السلامة، ودعم مؤشر الصمود المؤسسي واستمرارية الأعمال في المنشآت التعليمية.

تم تنفيذ سيناريو متكامل لحادث اصطدام الحافلة المدرسية، شمل عمليات الإخلاء والفرز الإسعافي والنقل، وحقق التمرين نجاحًا لافتًا باستغراقه وقتًا قياسيًا في تنفيذ كافة مراحل التعامل مع الحادث وفق مؤشرات تقييم الاستجابة التي شملت الإنتهاء من عملية الفرز وإخلاء جميع الطلاب من الحافلة خلال 12 دقيقة (مقارنة بالهدف المحدد وهو 15 دقيقة)، وتحقيق هدفي إتمام تقديم الرعاية الطبية والإسعافات الأولية خلال 30 دقيقة، واستكمال حصر الطلاب وإعادتهم إلى ذويهم خلال 50 دقيقة.

من جانبها أشادت مدير تعليم جدة بالجهود المبذولة من كافة الفرق المشاركة، مؤكدًة أن تمارين المحاكاة تأتي ضمن خطة تعليم جدة لتعزيز ثقافة السلامة لدى الطلاب والكوادر التعليمية، وضمان بيئة تعليمية آمنة ومستدامة، وتبني أفضل الممارسات في إدارة الأزمات، وذلك تأكيدًا للالتزام بقيم التعليم التي تضع سلامة الطالب في مقدمة الأولويات.

وقدمت اللهيبي شكرها لكافة الجهات المشاركة وهي جامعة الملك عبدالعزيز وفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة وفرع وزارة الصحة بمحافظة جدة وشرطة وإدارة مرور محافظة جدة إلى جانب الإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة، والتي أظهرت فرقها تنسيقًا عاليًا وسرعة استجابة ميدانية تعكس احترافيتها واستعدادها الدائم لمواجهة الأزمات الطارئة والتعامل معها بمهنية وبراعة.