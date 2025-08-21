شكرا لقرائتكم خبر مسار «قادة الإعلام».. رحلة مهنية ثرية لقيادات القطاع العام والخاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت أكاديمية الإعلام السعودية بوزارة الإعلام، أولى محطات مسار «قادة الإعلام» في دولة سويسرا بمدينة لوزان، في الفترة 18 - 22 من أغسطس الحالي، وذلك عبر برنامج تدريبي مكثف لإدارة الفعاليات العالمية الكبرى بالتعاون مع جامعة EHL، بمشاركة نخبة من القيادات الإعلامية من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.

ويتناول البرنامج موضوعات تدريبية متقدمة تركز على إدارة ورعاية الفعاليات والتواصل الإعلامي، وتحسين تجربة العميل وتميز الأعمال، واستعراض الفعاليات الكبرى التي تستضيفها المملكة، بما يعكس التكامل بين مختلف عناصر ومكونات صناعة الفعاليات.

ويشمل البرنامج زيارات ميدانية لمؤسسات عالمية رائدة، منها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، والمركز الإعلامي لفعالية Athletissima، إضافة إلى متجر Tiffany’s، مما يتيح للمشاركين فرصة الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية عن قرب.

وتضم هذه التجربة التعليمية المتقدمة محاكاة واقعية لتنظيم دوري أبطال أوروبا وتنفيذ فعالية Athletissima، بما أتاح للمشاركين خوض تجربة مهنية متكاملة تجمع بين الجانب النظري والتطبيق العملي.

ويأتي هذا البرنامج خطوة نوعية نحو بناء قدرات قيادية إعلامية قادرة على استيعاب أحدث الاتجاهات العالمية في إدارة الفعاليات وتوظيفها بما يخدم القطاع الإعلامي في المملكة، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.