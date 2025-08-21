شكرا لقرائتكم خبر الجيومكانية تختتم فعاليات «جيوهاكثون» وتحتضن عددا من الحلول الجيومكانية المبتكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية - بالشراكة مع السعودية الرقمية - فعاليات الهاكثون الجيومكاني الافتراضي «جيوهاكثون»، الذي أقيم خلال الفترة 17 - 19 أغسطس 2025م، بمشاركة أكثر من 100 مبتكر ومبتكرة من أنحاء المملكة، في تجربة تقنية واعدة لتسخير المعلومات الجيومكانية في تقديم حلول رقمية لمستقبل أكثر استدامة وذكاء.

وتهدف فعاليات «جيوهاكثون» لتعزيز القدرات الوطنية في المجال الجيومكاني وممارسات التخطيط الذكي، وتشجيع الأفكار وتطوير نماذج قابلة للتطبيق العملي، وتوفير فرص تمكينية لاحتضان الحلول الجيومكانية المبتكرة، وشكل بذلك منصة محفزة للابتكار، أتيحت فيها للمشاركين فرصة تطوير الأفكار الإبداعية ضمن فرق عمل افتراضية، للحصول على فرص لاحتضان المشاريع الفائزة وتحويلها إلى نماذج عمل تطبيقية، وتعزيز ثقافة الابتكار الجيومكاني، وفتح آفاق جديدة أمام القدرات الوطنية للمشاركة في مسيرة التحول الرقمي، انسجاما مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشهد «جيوهاكثون» تقديم مشاريع نوعية في مجالات عديدة مثل: النقل الذكي، المدن المستدامة، تحليل المواقع الجغرافية لدعم القرار في قطاعات البيئة والخدمات اللوجستية وإدارة الأزمات، التخطيط الحضري، التوأمة الرقمية، الطائرات دون طيار.

وأعلنت لجنة التحكيم - المكونة من عدد من الخبراء والمختصين في مجال المعلومات الجيومكانية - عن المشاريع الفائزة؛ وهي مشروع (الحج الأخضر) لتعزيز الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد في المواقع المقدسة وتعزيز سلوكيات الاستدامة بين الحجاج والمعتمرين، ومشروع (مسار) الذي يمثل منصة ذكية لتحليل الخرائط المائية والنباتية بدقة عالية، ومشروع (رقيب) النظام المتكامل للإنذار المبكر والتنبؤ بحرائق الغابات الذي يمثل شبكة مراقبة شاملة ترصد التغيرات البيئية بشكل لحظي، ومشروع (راصد) النظام الذكي لرصد الحوادث في الوقت الفعلي وتعزيز الاستجابة السريعة من الجهات المعنية؛ ومشروع (AquaDrag) لتطوير مركبة ذاتية القيادة تحت الماء (AUV) مزودة بسونار متطور قادرة على رسم خرائط ثلاثية الأبعاد عالية الدقة لقاع البحر؛ وكرم المشاركون تقديرا لجميع الحلول المبتكرة المقدمة، في حين ستحتضن المشاريع الفائزة ويتابع تطويرها من خلال الحاضنة الجيومكانية.

يذكر أن الجيومكانية تعمل - وفقا لتنظيمها - على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق بأعماله في المملكة، بما في ذلك بناء وتطوير الكفايات الوطنية بالتعاون مع الجامعات والمعاهد المتخصصة داخل المملكة وخارجها.