انطلاق «مهرجان الطار» في الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت في العاصمة الرياض النسخة الأولى من «مهرجان الطار»، الذي تنظمه هيئة الموسيقى خلال الفترة من 20 - 23 أغسطس الحالي، على مسرح أبو بكر سالم في منطقة البوليفارد، بالتزامن مع بطولة كأس العالم للرياضات الالكترونية.

ويقام المهرجان احتفاء بالموروث الموسيقي السعودي وتمكينا لمختلف الجماهير من الاستمتاع بحدث موسيقي فريد يرتكز فيه الاهتمام على آلة الطار وجماليات إيقاعاتها، انطلاقا من المكانة المحورية التي يشغلها الطار في الموسيقى السعودية.

ويشارك في المهرجان على مدى أيامه مجموعة من المؤدين، لتقديم مجموعة من الأعمال الفنية، إلى جانب أنشطة مصاحبة مثرية لتجارب الزوار، مثل منطقة السوق المستوحاة من سوق الحلة للآلات الموسيقية التي يمكن للزوار فيها شراء الآلات الموسيقية ومشاهدة صناعتها بشكل مباشر بأيدي الحرفيين.

ويضم أيضا تجارب تفاعلية تمكن الجمهور من اكتشاف القيمة الموسيقية لآلة الطار وإيقاعاتها عن قرب وبشكل تفاعلي، إضافة لأركان التصوير التي تمنح الزوار فرصة توثيق لحظاتهم في أجواء فنية نابضة بالحياة.

ويعد «مهرجان الطار» نافذة فنية وثقافية لدعم المواهب المحلية، وإبراز الثقافة الموسيقية السعودية وتعزيز حضورها في المشهد الثقافي، إلى جانب ترسيخها في المشهد الثقافي الإقليمي والدولي، وتقديم تجارب ملهمة للجماهير من داخل المملكة وخارجها.