شكرا لقرائتكم خبر اختتام فعاليات مبادرة «سفراء الزراعة 2025 » في عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير أمس، فعاليات مبادرة «سفراء الزراعة 2025»، التي نظمتها إدارة الاتصال المؤسسي بالفرع، بحضور عدد من المزارعين والنحالين والمهتمين بالقطاع الزراعي.

وأوضح الفرع أن المبادرة، التي استمرت 30 يوما، شهدت تفاعلا واسعا من مختلف الوسائل الإعلامية، وبلغ عدد الجهات المتفاعلة 94 جهة.

وتضمن الحفل الختامي، الذي أقيم على مسرح الفرع الرئيس بأبها، عرضا لتجارب عدد من المزارع والمبادرات الزراعية المميزة في المنطقة، والتأكيد على أهمية استمرار المبادرة على مدار العام بما يسهم في إبراز دور المزارعين التنموي.

وأبرز الفرع دور الشراكات والتكامل بين الإدارات والجهات المشاركة في إنجاح المبادرة، التي أقيمت تطوعا بمشاركة 206 متطوعين من مختلف التخصصات.

وتعد منطقة عسير من أبرز المناطق الزراعية في المملكة، وتضم أكثر من 70 ألف مزرعة متنوعة تنتج البن العربي والعسل والفواكه الموسمية والحبوب، مما يجعلها رافدا مهما للأمن الغذائي ومصدرا لتعزيز السياحة الزراعية في المملكة.