شكرا لقرائتكم خبر الرياض تستعد لانطلاق مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة السبت المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق يوم السبت المقبل 23 أغسطس في فندق فورسيزونز بالرياض أعمال مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة 2025، الذي يستمر يومين.

ويشكل المؤتمر منصة تجمع القادة وصناع القرار في قطاعات الرياضة والألعاب والرياضات الالكترونية.

ويقام المؤتمر بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع الختامية لكأس العالم للرياضات الالكترونية 2025، الحدث الأكبر في مجال الألعاب والرياضات الالكترونية، بما يعزز من مكانة الرياض وجهة عالمية لاحتضان الفعاليات الدولية في هذا القطاع.

ويستقطب المؤتمر أكثر من 1,500 مشارك، من بينهم ما يزيد على 500 من الرؤساء التنفيذيين ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، إضافة إلى ممثلين عن 25 من كبرى شركات نشر الألعاب، و50 ناديا في مجال الرياضات الالكترونية، إلى جانب شخصيات من مجالات الرياضة ورأس المال الاستثماري والإعلام.

وتضم قائمة المتحدثين عددا من القادة في شركات عالمية من بينها Sony وActivision وSEGA وBandai Namco، إضافة إلى لجنة الألعاب الأولمبية لمدينة لوس أنجلوس 2028 (LA28)، في حين تتوفر تذاكر المؤتمر عبر الموقع الالكتروني الرسمي: www.newglobalsportconference.com .