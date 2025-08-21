شكرا لقرائتكم خبر «المساحة الجيولوجية» تصدر العدد الـ28 من مجلتها العلمية «أرضنا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية العدد الـ28 من مجلتها العلمية «أرضنا» المتخصصة في الجيولوجيا والتعدين، وذلك ضمن جهودها المتواصلة في دعم البحث والنشر المعرفي الجيولوجي على المستوى المحلي والدولي.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل، أن العدد الـ28 من مجلة أرضنا يتضمن باقة من الدراسات والأبحاث العلمية المتخصصة، أبرزها دراسة متقدمة حول الموجات الزلزالية، نفذت بالتعاون ما بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ومدينة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في إطار شراكة علمية تعكس تطور العمل المشترك في رصد وتحليل النشاط الزلزالي بالمملكة.

وبين أن العدد يسلط الضوء على أبحاث متخصصة في معادن كالنيكل والذهب والتيتانيوم، ويستعرض مواقع وجودها في أراضي المملكة، وأهميتها الاقتصادية والاستراتيجية، إلى جانب تقديم نظرة شاملة حول المخاطر الجيولوجية، تهدف إلى رفع الوعي وتعزيز جاهزية المجتمع تجاه الظواهر الطبيعية.