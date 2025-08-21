شكرا لقرائتكم خبر اختتام هاكاثون «نجران تبتكر 2025 » ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اُختتمت أمس، فعاليات «هاكاثون نجران تبتكر 2025»، الذي نظمته أمانة منطقة نجران، والتي هدفت إلى ابتكار حلول ذكية ترتقي بالخدمات البلدية، وذلك بحضور أمين المنطقة المهندس صالح الغامدي، ومشاركة (25) فريقا من المطورين والمبرمجين، وطلاب وطالبات الجامعات والكليات، والمصممين (UI/UX)، ورواد الأعمال والمبتكرين، والبيئيين المتخصصين في الاستدامة، والموظفين الحكوميين في القطاع البلدي، والمهندسين والمخططين الحضريين.

وفي ختام المنافسات، جرى إعلان أسماء الفرق الفائزة، حيث حقق المركز الأول في مسار البنية التحتية الذكية والخدمات الميدانية فريق «أثيل»، فيما جاء فريق «مسار» ثانيا، أما في مسار المدن الذكية والتحول الرقمي، فقد نال فريق «تكنو كير» المركز الأول، وحل فريق «عضوية» ثانيا، وحصد فريق «نقطة تحول» في مسار الرقابة الصحية والبيئية، المركز الأول، وحل فريق «أيكو سكير» ثانيا.

وشارك في دعم الهاكاثون عدد من الجهات الحكومية والخاصة، من أبرزها جامعة نجران «شريكا معرفيا، والغرفة التجارية، وكلية التقنية.