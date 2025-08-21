شكرا لقرائتكم خبر إطلاق حملة «لونهم أصفر» بالتزامن مع اليومين العالميين للعمل الإنساني والتصوير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جمعية سند لدعم الأطفال المرضى بالسرطان حملتها الفنية الإنسانية «لونهم أصفر» بالتزامن مع اليوم العالمي للتصوير، في مبادرة تسعى إلى إعادة تقديم اللون الذهبي بوصفه الأساس في رمزية الدعم العالمي لأطفال السرطان، مع اختيار التدرج الأصفر امتدادا له بفلسفة تعكس الأمل والإشراق.

وأوضحت الجمعية أن اللون الأصفر بما يحمله من نور وبهجة، يعد أقرب درجات الذهب إلى الحياة، وجسرا يصل بين الرمزية الإنسانية والبعد الفني، ومن هنا جاءت فكرة الحملة لتقديم الأصفر بعيون إنسانية وفنية، ليكون نافذة رجاء لا رمزا للمرض، ودعوة للمصورين والإعلاميين والجمهور إلى التعبير عن هذا المعنى داخل معرض فني بعنوان «حين يرى الأمل»، وتتحول الصور إلى حكايات حية تضيء دروب أطفال السرطان بالأمل.

وأكدت جمعية سند أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهودها المستمرة لدعم أطفال السرطان نفسيا واجتماعيا، وإبراز قيمة العمل الإنساني في التخفيف من معاناة المرضى وأسرهم، مشيرة إلى أن اللون الأصفر في الحملة ليس مجرد تدرج بصري، بل هو دعوة للأمل والقوة في مواجهة التحديات.