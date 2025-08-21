شكرا لقرائتكم خبر محمية الإمام تركي تدعو المصورين لتوثيق المشاهد الطبيعية داخلها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، في الاحتفاء باليوم العالمي للتصوير، الذي يصادف 19 أغسطس من كل عام، عبر منصاتها الإعلامية، مؤكدة حرصها على إبراز جماليات الطبيعة والتنوع البيئي الفريد الذي تحتضنه المحمية.

ودعت الهيئة بهذه المناسبة المصورين والهواة إلى الإسهام بإبداعاتهم الفنية من خلال توثيق المشاهد الطبيعية والمعالم البارزة داخل المحمية، مشيرة إلى أن المجال مفتوح أمام المشاركين على مدار العام عبر الرابط المخصص لاستقبال الأعمال الفوتوغرافية: https://forms.itba.gov.sa/forms/aads-almhmy-ry68gn.

وأكدت أن الصور التي يلتقطها المصورون تبرز الجهود المبذولة في المحافظة على البيئة وصون مواردها الطبيعية، وتعكس عمق التنوع الإحيائي وروعة التضاريس التي تميز المحمية.

وأوضحت أن تفعيل هذا اليوم العالمي يأتي في إطار تشجيع المواهب الفوتوغرافية ودعم المبدعين، من خلال نشر مشاركاتهم على القنوات والمنصات الإعلامية الرسمية للمحمية؛ بما يسهم في تعزيز الوعي البيئي ويبرز المكانة السياحية والبيئية التي تحظى بها هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.