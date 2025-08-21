الفواكه الغنية بالبروتين تثير مفاجأة وتنافس اللحوم والأجبان والبقوليات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فواكه غنية بالبروتين تنافس المصادر التقليدية

أكد الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم الأبحاث المتخصص في المسرطنات، أن الفواكه يمكن أن تكون مصدرًا مهمًا للبروتين، وليس فقط اللحوم والبيض والبقوليات ومشتقات الألبان كما اعتقد البعض.

وفي قائمة نشرها موقع “WebMD”، تصدرت الجوافة قائمة الفواكه الغنية بالبروتين بنسبة 4.2 غرام لكل كوب، تلتها الأفوكادو بـ3 غرامات، والكاكايا (Jackfruit) بـ2.8 غرام.

وتضم القائمة أيضًا المشمش (2.3 غرام لكل كوب)، والكيوي (2 غرام)، والتوت الأسود والأحمر (1.5 – 2 غرام)، والكرز (1.6 غرام)، والجريب فروت (1.6 غرام للثمرة المتوسطة)، والموز (1.3 غرام للثمرة المتوسطة)، والبرتقال (1.2 غرام)، والزبيب (1 غرام لكل أونصة).

وأكد الخضيري أن تناول هذه الفواكه يمكن أن يساهم في تعزيز الصحة وتوفير مصدر طبيعي وآمن للبروتين.