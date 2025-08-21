شكرا لقرائتكم خبر جامعة الباحة تطلق برنامج معسكرات ريادة الأعمال الجامعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة الباحة بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، برنامج معسكرات ريادة الأعمال الجامعية «معسكر جامعة الباحة» في الأول من سبتمبر ويمتد شهرا كاملا بمقر مركز الحاضنات وريادة الأعمال بالمدينة الجامعية.

ويهدف المعسكر إلى تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في الجامعة، وتمكين المشاركين من تطوير أفكارهم الابتكارية وتحويلها إلى مشاريع ريادية قابلة للتطبيق، مستهدفا طلاب وطالبات الجامعة ومنسوبيها.

وأوضح مدير مركز الحاضنات وريادة الأعمال بجامعة الباحة عبدالعزيز النفير أن البرنامج صمم ليشمل عدة مراحل متكاملة تبدأ بورشة عمل إعدادية، تليها إقامة معسكر ريادي مكثف، وعقد جلسات تدريب وإرشاد متخصصة، وصولا إلى العرض الختامي Demo Day الذي سيعرض فيه نتاج المشاركين من مشاريع وأفكار مبتكرة أمام لجنة من الخبراء والمستثمرين، مضيفا أن هذه المراحل تمثل رحلة متكاملة تهدف إلى تحويل الأفكار إلى شركات ناشئة قادرة على المنافسة في سوق العمل.

ودعت الجامعة جميع طلابها وطالباتها ومنسوبيها والمهتمين بريادة الأعمال إلى المبادرة بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني.

يذكر أن برنامج معسكرات ريادة الأعمال الجامعية تنفذ في 6 جامعات هي جامعة طيبة، والطائف والمجمعة والباحة وتبوك وجامعة الملك فيصل بالأحساء، وستكرم المراكز الأولى الفائزة ضمن فعاليات مؤتمر بيبان 25؛ مما يمنح المشاريع حضورا إعلاميا وفرصا استثمارية واسعة.