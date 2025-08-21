شكرا لقرائتكم خبر منطقة مكة تتصدر عدد المشاركين في الرياضة المجتمعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدرت منطقة مكة المكرمة المرتبة الأولى من حيث عدد المشاركين في الفعاليات والبرامج الرياضية المجتمعية في المملكة، وذلك خلال النصف الأول من 2025، بعدد 67 ألف شخص من أصل 234 ألف شخص على مستوى المملكة، توزعوا على أكثر من 62 مدينة ومحافظة في مختلف مناطق المملكة.

جاء ذلك نظير جهود منسوبي القطاع الرياضي في المنطقة من أندية وجمعيات رياضية وأكاديميات وصالات خاصة، وعلى رأسهم فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة الذي أسهم في فتح الفرص وإقامة ورش العمل والتعاون مع الجميع لتقديم فعاليات وبرامج رياضية تستهدف جميع فئات المجتمع لزيادة معدلات المشاركة وتعزيز الحضور الرياضي في المجتمع وتشجيع هذه الفئات على تبني أنماط حياة نشطة.

وتنوعت الأنشطة المقدمة لتشمل أكثر من 25 رياضة مختلفة منها الجري وكرة القدم والسباحة والسهام، لتلبي اهتمامات جميع الفئات العمرية وتتيح خيارات متعددة لممارسة الرياضة كجزء من أسلوب حياة صحي.

ويواصل فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة تنفيذ خطط وزارة الرياضة للتوسع في الفعاليات والأنشطة خلال الفترة المقبلة، مع تعزيز الشراكة مع الأندية والجهات ذات العلاقة بهدف رفع معدلات الممارسة الرياضية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع صحي ونشط.