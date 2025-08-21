شكرا لقرائتكم خبر بيئة منطقة مكة المكرمة تتفقد مزارع الدخن بمحافظة الكامل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفقد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ممثلا بمكتب محافظة الكامل، في جولة ميدانية، عددا من المزارع المنتجة لمحصول «دخن سايه»، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم المحاصيل الزراعية المحلية وتعزيز الأمن الغذائي.

وأوضح رئيس لجنة إدارة الزراعة بفرع الوزارة المهندس نزار العتيبي في تصريح لواس أن المحصول يعد من الزراعات التقليدية في وادي سايه، وينتمي علميا إلى فصيلة النجيليات المعروفة بقدرتها على التكيف مع البيئات الجافة وشبه الجافة، حيث يزرع بكفاءة في المناطق ذات الحرارة المرتفعة ونادرة الأمطار.

وأشار إلى أن المساحة المزروعة بالمحصول حاليا تبلغ 58.21 هكتارا موزعة على 98 مزرعة، فيما شهدت هذه المساحات انخفاضا خلال السنوات الخمس الماضية مقارنة بما كانت عليه سابقا، مبينا أن متوسط الإنتاج السنوي يصل إلى 72.85 طنا، يوجه بالكامل إلى الاستهلاك المحلي.

وأبان أن المحصول لا يقتصر على الغذاء المباشر، بل يدخل أيضا في صناعة الأعلاف مثل السيلاج والسماد وعلائق الأسماك والدواجن، إضافة إلى استخدام بروتيناته في الصناعات الصيدلانية، ومكوناته في صناعة المستحضرات التجميلية ومنتجات العناية بالبشرة والشعر، إلى جانب استخلاص النشا والزيوت من بذوره.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الجولة إلى تقييم الوضع الزراعي لمحصول دخن سايه وتحديد فرص التوسع في زراعته، مستندة إلى كونه محصولا عالي القيمة الغذائية، وقادرا على تحمل الظروف المناخية القاسية مثل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، مما يجعله أحد المحاصيل الداعمة للأمن الغذائي المحلي.

ويأتي هذا الاهتمام ضمن برامج الوزارة لدعم المزارعين وتطوير الإنتاج الزراعي من خلال توفير البذور والتوصيات الفنية والتدريب، إضافة إلى إدراج 5 مدن زراعية مهيأة للاستثمار، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق الاستدامة الزراعية، وتعمل الوزارة أيضا على تعزيز التعاون مع الجامعات والجهات البحثية لإجراء الدراسات العلمية وتطوير تقنيات الزراعة الخاصة بالمحصول، مع خطط مستقبلية للتوسع في زراعته عبر مشاريع تجريبية في عدد من المناطق.