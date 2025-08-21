شكرا لقرائتكم خبر «موانئ»: إضافة خدمة الشحن »north india to middle east« إلى ميناء الدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» عن إضافة شركة MSC خدمة الشحن الجديدة «North India to Middle East» إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، مما يعزز مكانة موانئ المملكة المحورية، ويرفع من تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بـموانئ موندرا، ونهافا شيفا بالهند، وصحار العماني، وأبوظبي بالإمارات، وهزيرا الهندي، بطاقة استيعابية تصل إلى 4,000 حاوية قياسية.

ويأتي ذلك ضمن جهود «موانئ» لتعزيز تصنيف المملكة في مؤشرات الأداء العالمية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بما يدعم حركة الصادرات الوطنية، تماشيا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزا لوجستيا عالميا، ومحور ربط القارات الثلاث.

يذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يؤدي دورا مهما في ربط المملكة بالاقتصادات العالمية، ويتميز ببنية تحتية ومرافق لوجستية متكاملة جاذبة للشركات الدولية الكبرى، حيث يمتلك 43 رصيفا مكتمل الخدمات والتجهيزات، بطاقة استيعابية تصل إلى 105 ملايين طن من البضائع والحاويات.