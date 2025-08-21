شكرا لقرائتكم خبر تطوير امتداد كورنيش الصدفة بالخبر بمساحة 40 ألف م² ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت أمانة المنطقة الشرقية تطوير امتداد كورنيش الصدفة بالخبر على مساحة تتجاوز 40 ألف م² وبطول 2 كلم، ليصل الطول الإجمالي للكورنيش إلى نحو 2.95 كلم، بعد المرحلة الأولى التي بلغت 950 مترا طوليا.

ويتضمن المشروع إنشاء مسطحات خضراء بمساحة 35 ألف م²، وزراعة أكثر من 200 شجرة، وتركيب أكثر من 100 عمود إنارة، وتهيئة الساند الحجري، إلى جانب أكثر من 300 موقف سيارات ومقاعد مطلة على البحر.

وأكدت الأمانة أن المشروع يهدف إلى تعزيز جاذبية الكورنيش وجهة سياحية وترفيهية، ودعم جودة الحياة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.