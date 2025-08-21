شكرا لقرائتكم خبر أجواء جازان الماطرة تزيد كثافة الإقبال على المواقع السياحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ساعدت الأجواء الماطرة التي تشهدها منطقة جازان خلال موسم الأمطار الذي تشهده المنطقة حاليا، الأهالي والزوار على قضاء أوقات ماتعة في المتنزهات والحدائق العامة.

وتشهد الشواطئ والمسطحات الخضراء بمدينة جيزان، ومحافظات بيش، وصامطة، والدرب، ومراكز الشقيق، وقوز الجعافرة، والسهي، والموسم، والمطلات الجبيلة، والمتنزهات الطبيعية، كثافة عالية من محبي التنزه والرحلات البرية، والأجواء المعتدلة، من داخل المنطقة وخارجها.

وأضفت تلك المواقع مع ما شهدته من أمطار وأجواء معتدلة تجربة جميلة وممتعة للزوار، مما جعلها وجهة مثالية ومفضلة لقضاء أوقات مميزة في المواقع وما تمتاز به من مناظر طبيعية خلابة.