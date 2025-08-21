شكرا لقرائتكم خبر انطلاق معرض تجهيزات الفنادق والضيافة بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت الأثنين، فعاليات معرض تجهيزات الفنادق والضيافة 2025م، الذي تنظمه غرفة جدة، بمشاركة الشركات والمؤسسات المحلية والدولية، وعدد من الهيئات التنظيمية المختصة بالفندقة وأصحاب الشأن والمختصين، والمستمر حتى 20 أغسطس، وذلك بمركز جدة للمعارض والفعاليات.

ويضم المعرض 150 جناحا، و250 عارضا، و60 متحدثا، إلى جانب مشاركة 26 دولة، وبلغ عدد الزوار في اليوم الأول أكثر من 8000 زائر.

ويهدف المعرض إلى ضم جميع الشركات التي تقدم الحلول الفندقية وتجهيزات الفنادق، بما يخدم مصالح جميع الأطراف في تسهيل تجمع أكبر عدد من الشركات وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال والمهتمين بالفندقة للقاء بعضهم البعض وعرض جميع الإمكانات التي يستفيد منها جميع الأطراف.

وسيتمكن الحضور من التميز في مجال الضيافة من خلال الابتكار واكتشاف أحدث تجهيزات الفنادق، وحلول الضيوف الذكية، والتقنيات المستدامة التي تعيد تشكيل صناعة الضيافة، والتعرف على الرواد واستكشاف المستقبل في المعرض الحصري في جدة.