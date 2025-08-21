شكرا لقرائتكم خبر «التجارة» تنفذ جولات رقابية على المكتبات ومنافذ بيع القرطاسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



تنفذ الفرق الرقابية لوزارة التجارة جولات رقابية على منافذ بيع المستلزمات المدرسية من مكتبات ومحال قرطاسية في مختلف مناطق المملكة خلال الأسبوع الحالي، وذلك بالتزامن مع قرب بداية العام الدراسي الجديد. وتهدف الزيارات إلى التحقق من توافر المنتجات والسلع المدرسية وبدائلها، ووجود بطاقات السعر أو العرض الالكتروني لأسعار المنتجات، وعدم اختلاف سعر الرف عن الأسعار المدونة على أجهزة المحاسبة، وأن تكون البيانات على المنتجات مكتوبة باللغة العربية بشكل واضح، والتأكد من نظامية التخفيضات والعروض الترويجية والمسابقات، والتحقق من امتثال منافذ بيع المستلزمات المدرسية لأنظمة الوزارة، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.

