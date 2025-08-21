شكرا لقرائتكم خبر مجمع الملك سلمان العالمي يعقد حلقة نقاش عن الحقوق اللغوية للطفل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية أمس، حلقة نقاش عنوانها «الحقوق اللغوية للطفل وآفاق التطوير والتفعيل»، بحضور ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بشؤون الطفل، ومجموعة من الخبراء والأكاديميين والباحثين.

وأكد الأمين العام للمجمع الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي، أن المجمع يسعى - ضمن مساراته المتعددة - إلى تأصيل الحقوق اللغوية للطفل في إطار معرفي ومؤسسي متكامل من خلال مجموعة من المشروعات البحثية والثقافية والعلمية، انطلاقا من دوره في صياغة السياسات اللغوية، وتمكين اللغة العربية في مراحل الطفولة المبكرة؛ فهي عنصر محوري في بناء الهوية وتنمية القدرات.

وهدفت الحلقة إلى استعراض دور المجمع في بناء السياسات اللغوية، واستعراض جهود الجهات الحكومية في العمل على تنمية فكر الطفل، وبناء هويته وانتمائه، وحفظ حقوقه، وتسليط الضوء على إطار الحقوق اللغوية للطفل ومسوغاته وأهدافه، سعيا إلى دعم التعاون المؤسسي في هذا المجال، وتقديم دراسات تسهم في ضبط الممارسات اللغوية الموجهة للأطفال.