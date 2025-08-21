شكرا لقرائتكم خبر المشاركون بمسابقة الملك عبدالعزيز يزورون المشاعر المقدسة وحي حراء الثقافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ45، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، صباح أمس المشاعر المقدسة، بعد عودتهم من المدينة المنورة، وذلك ضمن البرامج الثقافية المصاحبة للمسابقة، ويشارك في هذه الدورة 179 متسابقا يمثلون 128 دولة من مختلف قارات العالم.

وشملت الجولة زيارة مشعر عرفات ومزدلفة ومنى، حيث شاهد المشاركون جبل الرحمة، ومسجد نمرة، ومسجد الخيف، وجسر الجمرات، إلى جانب طريق المشاة المطاطي الذي تم تطويره في موسم حج العام الماضي.

وأعرب المشاركون عن انبهارهم الشديد بما شاهدوه من عناية استثنائية وتنظيم متكامل يعكس حجم الجهود العظيمة التي تبذلها قيادة المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.

وأكدوا أن ما لمسوه من مشاريع نوعية، وبنية تحتية متطورة، وخدمات متقدمة في المشاعر المقدسة، يجسد صورة مشرقة للتطور الكبير الذي تشهده هذه البقاع الطاهرة، ويسهل على الحجاج والمعتمرين والزوار أداء مناسكهم في أجواء مفعمة بالسكينة والاطمئنان، كما أشادوا بمستوى التنظيم والإمكانات الضخمة والتقنيات الحديثة التي تعكس رؤية المملكة الرائدة وحرصها الدائم على الارتقاء بخدمة الإسلام والمسلمين، مثمنين الدور الريادي للمملكة في رعاية الحرمين الشريفين وقاصديهما من شتى أنحاء العالم.

واختتمت الجولة بزيارة حي حراء الثقافي بجبل النور، حيث اطلع المشاركون على معرض الوحي الذي يضم مجسمات طبيعية لغار حراء، وشاشات عملاقة تحاكي قصة نزول الوحي على النبي محمد ، إلى جانب التعرف على طريق الصعود إلى قمة الغار، إضافة إلى التعرف على المحتوى العلمي والتقنيات الحديثة التي تأخذ الزائر في رحلة تاريخية مؤثرة إلى بدايات نزول الوحي الشريف.