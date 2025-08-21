حملة توعوية لتعزيز الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية بعنوان “حرصك يحفظ حقك”

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تطلق “التأمينات الاجتماعية” حملة توعوية لدعم الاشتراك في النظام

أعلنت “التأمينات الاجتماعية” عن إطلاق حملة توعوية جديدة تحت شعار “حرصك يحفظ حقك”، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية. تهدف الحملة إلى حماية حقوق العاملين وضمان حصولهم على كامل المنافع التأمينية.

تأتي هذه الحملة في إطار جهود “التأمينات الاجتماعية” لتعزيز الثقافة التأمينية وترسيخ الوعي بأهمية الحماية التأمينية كجزء أساسي من الأمان الاجتماعي في المملكة. وتركز الحملة على توعية الجميع بفوائد الاشتراك في النظام وأهميته للحفاظ على الاستقرار المالي والاجتماعي.

تستهدف الحملة طلاب الجامعات، حديثي التخرج، الموظفين، وأصحاب الأعمال، من خلال نشر محتوى رقمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وورش عمل تثقيفية. وتشجع “التأمينات الاجتماعية” جميع المشتركين على التحقق من بياناتهم وتجديد اشتراكهم عبر تطبيق “GOSI”.

وفي ختام الإعلان، أكدت “التأمينات الاجتماعية” التزامها بحماية حقوق المشتركين وتطوير خدماتها الرقمية لضمان تجربة مستفيديها الأفضل. تهدف الحملة إلى تعزيز مفهوم الحماية التأمينية ودورها الحيوي في مجال الأمان الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.