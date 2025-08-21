شكرا لقرائتكم خبر سفير البيرو لدى المملكة يزور إحدى مزارع البن في جنوب المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار سفير جمهورية البيرو لدى المملكة ريكاردو سيلفا سانتيستيبان بنزا - ممثل إحدى أبرز 10 دول عالميا في تصدير البن العربي- أمس، إحدى مزارع البن العربي بمحافظة الفرشة جنوب منطقة عسير، بهدف الاطلاع على التجارب الزراعية الرائدة في مجال زراعة البن وتعزيز فرص التعاون في هذا القطاع.

واطلع السفير سانتيستيبان خلال الزيارة على أساليب الزراعة والري والعناية بأشجار البن، إضافة إلى مراحل الحصاد والإعداد للتسويق، معربا عن إعجابه بما شاهده من جودة عالية وإدارة احترافية في المزرعة.

ويعد البن العربي في منطقة عسير من أبرز المنتجات الزراعية التي حققت سمعة دولية بفضل خصائصه الفريدة وجودته العالية؛ مما جعله أحد الرموز الاقتصادية التي تسعى المملكة إلى إبرازها عالميا.