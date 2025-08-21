شكرا لقرائتكم خبر فالكونز السعودي يتصدر المشهد العالمي بـ4700 نقطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت منافسات الأسبوع السادس من كأس العالم للرياضات الالكترونية 2025 بإعلان ترتيب الأندية بعد 4 بطولات كبرى، حيث واصل Team Falcons السعودي هيمنته على الصدارة بـ4700 نقطة، مؤكدا مكانته كأحد أبرز الأندية العالمية.

وحل في المركز الثاني فريق Team Liquid الهولندي بـ4200 نقطة، فيما جاء Team Vitality الفرنسي في المركز الثالث بـ3750 نقطة، أما المركز الرابع فتقاسمه فريقا Twisted Minds السعودي وVirtus.pro الروسي برصيد متساو بلغ 3200 نقطة لكل منهما.

وجاء في المركز السادس Gen.G Esports الكوري برصيد 2850 نقطة، يليه AG.AL الصيني في المركز السابع بـ2050 نقطة، ثم Weibo Gaming الصيني في المركز الثامن بـ1950 نقطة.

واختتمت القائمة بتقاسم المركز التاسع بين فريق Team Heretics الإسباني وT1 الكوري برصيد 1300 نقطة لكل منهما، ما يعكس شدة المنافسة وتعدد القوى العالمية الحاضرة في البطولة.

وبهذا الترتيب يواصل فريقا فالكونز وتويستد مايندز السعوديان حضورهما القوي في المحفل العالمي، ليمثلا الرياضة الالكترونية السعودية في أرقى مستوياتها.