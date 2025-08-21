شكرا لقرائتكم خبر بيرناردو الإسباني يشيد بالمستوى العالمي للمزاد بعد بيع جميع صقوره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب الإسباني بيرناردو صاحب مزرعة (بيرناردو فالكونز)، عن سعادته بالمشاركة في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025؛ الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره في ملهم شمال الرياض، بمشاركة نخبة من المزارع المحلية والعالمية.

وأوضح أنه تمكن من بيع جميع صقوره خلال المزاد، واصفا مشاركته الأولى بالمميزة، مشيدا بحسن التنظيم من قبل المسؤولين والعاملين في نادي الصقور السعودي، الذين وفروا بيئة تنافسية متكاملة تليق بالحدث.

وأكد حرصه على المشاركة في الأعوام المقبلة بعد أن وجد في المزاد سوقا مختلفة تتميز بمستوى عالمي، مبينًا أن السمعة الطيبة للمزاد الدولي كانت الدافع الرئيس لمشاركته، وجاءت التجربة كما توقع تماما، وأن لديه خبرة تتجاوز 20 عاما في تربية الصقور.

يذكر أن المزاد الممتد على مدى 21 يوما، يجمع نخبة من أفضل سلالات الصقور المنتجة عالميا، ليصبح أكبر حدث من نوعه، ووجهة سنوية للصقارين والمنتجين، بما يعكس جهود المملكة في الحفاظ على موروث الصقارة التاريخي، ودعم صناعة مزارع الإنتاج، وتعزيز مكانتها وجهة عالمية رائدة في هذا المجال.