شكرا لقرائتكم خبر 300 منتج يدوي لطلاب وحرفيي «ورث» يشاركون في فعالية «ترحال» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك المعهد الملكي للفنون التقليدية «ورث» في فعالية «ترحال» المصاحبة لبطولة كأس العالم للرياضات الالكترونية، التي تقام خلال الفترة من 4 - 25 أغسطس الحالي في ميادين الدرعية، عبر متجر متخصص يعرض منتجات من الفنون التقليدية السعودية.

ويضم المتجر أكثر من 300 قطعة يدوية، عمل عليها أكثر من 20 حرفيا وطالبا ورائد أعمال من منسوبي المعهد، حيث استلهمت من أكثر من 10 فنون تقليدية تشمل فنون الخشب، والسدو، والخوص، والتطريز، وأعمال الفخار وغيرها.

ويمنح المتجر الزوار، تجربة فريدة لاقتناء قطع فنية متقنة الصنع، بما يسهم في إبراز القيمة الثقافية للحرف التقليدية السعودية، وتعزيز حضورها الاقتصادي المتنامي.

وتأتي مشاركة «ورث» في الفعالية امتدادا لجهوده في توسيع نطاق الوصول إلى الفنون التقليدية، ودعم منظومة الحرفيين ورواد الأعمال المحليين من خلال فتح منافذ تسويقية جديدة لمنتجاتهم، مما يعزز استدامة الحرف التقليدية ويحافظ على حضورها محليا ودوليا.

ويعد المعهد الملكي للفنون التقليدية «ورث» من الجهات الرائدة في إبراز الهوية الوطنية وإثراء الفنون التقليدية السعودية، والترويج لها داخليا وخارجيا، إلى جانب المحافظة على أصولها، وتقدير المتميزين من الممارسين لها، ودعم القدرات والمواهب الوطنية، وتشجيع المهتمين على تعلمها وإتقانها وتطويرها.