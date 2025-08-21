شكرا لقرائتكم خبر المنتخب السعودي ينافس 64 دولة في أولمبياد الفلك والفيزياء الفلكية الدولي بالهند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل المنتخب السعودي للفلك والفضاء، المشارك في الأولمبياد الدولي للفلك والفيزياء الفلكية IOAA 2025، رحلته التنافسية في مومباي، بخوضه سلسلة من الاختبارات العلمية التي تمثل جوهر المنافسات العالمية في هذا المجال، التي تقام خلال الفترة من 11 إلى 21 أغسطس 2025، بمشاركة نحو 300 طالب من 64 دولة، إلى جانب أكثر من 140 قائدا ومراقبا من مختلف أنحاء العالم.

واستهل الفريق مشاركته بالاختبار النظري، الذي يقيس عمق المعرفة العلمية والقدرة على التعامل مع مفاهيم متقدمة في الفلك والفيزياء الفلكية، أعقب ذلك الاختبار العملي، ويختبر المشاركون مهاراتهم في الرصد الفلكي وتحديد الأجرام السماوية، وحل المسائل التطبيقية باستخدام المناظير الفلكية وأدوات الرصد الفلكي، كما خاض الفريق اختبار تحليل البيانات، الذي يركز على معالجة وقراءة البيانات الفلكية، واستخلاص النتائج ومعالجتها إحصائيا.

وتأتي هذه المشاركة ضمن رحلة تدريب وتأهيل استمرت لأشهر طويلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، وبشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم ووكالة الفضاء السعودية، وبرعاية من مجموعة نيو، بهدف تمكين الطلاب السعوديين من المنافسة على أرفع المستويات العلمية العالمية.

وسيختتم برنامج الاختبارات باختبار القبة السماوية، حيث يخوض الفريق تجربة محاكاة لسماء بداخلها، يتعرفون خلالها على الأجرام السماوية والظواهر الكونية، ويختبرون قدراتهم في الربط بين المعرفة النظرية والملاحظة العملية.

ويعد هذا الاختبار محطة حاسمة تكشف عن دقة الملاحظة وعمق الفهم العلمي لدى المشاركين، قبل إعلان النتائج النهائية للأولمبياد.