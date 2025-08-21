شكرا لقرائتكم خبر ختام الأسبوع السادس من كأس العالم للرياضات الالكترونية يرفع وتيرة التنافس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتواصل أجواء الحماس في قلب العاصمة الرياض، إذ ترتفع وتيرة المنافسة ويزداد معها مستوى التحدي في كأس العالم للرياضات الالكترونية 2025.

ومع إسدال الستار على فعاليات الأسبوع السادس، دخلت البطولة مرحلة حاسمة بعد سلسلة من المواجهات القوية وصعود لافت للفرق الطامحة، تزامنا مع تغير مراكز الصدارة في ترتيب بطولة الأندية.

وشهدت منافسات لعبة PUBG: BATTLEGROUNDS واحدة من أكثر النهائيات دراماتيكية في تاريخ اللعبة، حيث استمر الصراع حتى اللحظات الأخيرة، ليتمكن فريق Twisted Minds من حصد اللقب بعد مواجهة محتدمة مع 12 فريقا في النهائيات، بفضل صمود لاعبه ديميتري دوبينيوك «Perfect1ks» الذي ضمن النقاط الحاسمة التي أهدت فريقه البطولة، في إنجاز يعكس عودة قوية بعد خروجه المبكر في نسخة العام الماضي.

وفي منافسات Rocket League، واصل فريق Karmine Corp كتابة التاريخ بعد أن قدم أداء استثنائيا خاليا من الهزائم، متجاوزا فريق Team Falcons في نصف النهائي، ليبلغ المباراة النهائية التي تفوق فيها على فريق Geekay Esports بنتيجة 4-1، محققا لقب البطولة وجائزة بلغت 400 ألف دولار من أصل مجموع جوائز قيمتها مليون دولار، ليؤكد مكانته ضمن أبرز فرق اللعبة على مستوى العالم.

وفي لعبة Teamfight Tactics، خطف فريق Weibo Gaming الصيني الأضواء، متوجا باللقب بعد أداء ثابت طوال مجريات البطولة، حيث تمكن من التفوق على فريق Virtus.pro بنتيجة (3-1) في النهائي الذي جسد أعلى مستويات التخطيط والتكتيك، ليثبت الفريق الصيني بهذا الفوز قدرته على إسقاط العمالقة ومواصلة حضوره القوي على الساحة العالمية.

وفي منافسات TEKKEN 8، سجل اللاعب الكوري الجنوبي ليم سو-هون «Ulsan» إنجازا تاريخيا بعد تتويجه بطلا للمرة الثانية على التوالي برفقة فريقه DN Freecs، رغم بدايته المتعثرة في دور المجموعات.

واستطاع «Ulsan» العودة بقوة عبر المسار الأدنى، منهيا مشوار مواطنه كيم مو جونغ «Kkokkoma» في الأدوار الإقصائية، قبل أن يتغلب في النهائي على مواطنه الآخر يون سون-وونغ «LowHigh»، ليصبح بهذا الفوز اللاعب الأعلى دخلا في تاريخ اللعبة بمجموع جوائز تجاوز 800 ألف دولار.

ومع ختام الأسبوع السادس، استعاد فريق Team Falcons صدارة ترتيب بطولة الأندية بعد حصوله على المركز الثالث في منافسات PUBG: BATTLEGROUNDS وRocket League، متفوقا على منافسه المباشر Team Liquid الذي تراجع إلى المركز الثاني، فيما حل فريق Team Vitality ثالثا، بينما تقاسم فريقا Twisted Minds وVirtus.pro المركز الرابع في سباق يزداد سخونة مع تبقي 3 بطولات فقط في الأسبوع الختامي.

ويختتم مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة (NGSC2025) أحداث كأس العالم للرياضات الالكترونية 2025، بوصفه الحدث الرئيس لمؤسسة كأس العالم للرياضات الالكترونية، ومنصة حيوية تجمع كبار التنفيذيين وقادة الرياضات التقليدية والالكترونية والألعاب والترفيه والتكنولوجيا والأعمال تحت سقف واحد.

وصمم المؤتمر ليكون المنتدى العالمي الرائد الذي تلتقي فيه الألعاب والرياضات الالكترونية مع الرياضة والترفيه في الرياض، ملتقيا بصناع القرار، ومرتكزا على المستقبل، ومكرسا للتعاون الاستراتيجي الهادف.