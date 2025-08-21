شكرا لقرائتكم خبر بنك التنمية الاجتماعية يعلن إطلاق منتدى «فرنشايز قو» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن تنظيم منتدى الامتياز التجاري «فرنشايز قو»، بمدينة الرياض خلال الفترة من 26 إلى 28 أغسطس، وذلك في إطار جهوده الاستراتيجية لتمكين رواد ورائدات الأعمال من دخول عالم الامتياز التجاري بوعي وثقة، وفتح آفاق التوسع من خلال نماذج أعمال ناجحة ضمن بيئة استثمارية محفزة وداعمة.

ويمثل المنتدى منصة وطنية لتعزيز ثقافة الامتياز التجاري في المملكة، بوصفه أحد المسارات التنموية الفاعلة التي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والناشئة في الناتج الإجمالي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجالات التمكين، والإنتاج، والاستدامة.

ويستهل المنتدى فعالياته خلال اليوم الأول بجلسات حوارية بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والمتحدثين الدوليين، إلى جانب معرض مصاحب يتيح للمشاركين فرصة التواصل مع مانحي العلامات التجارية، واستكشاف نماذج الامتياز الناجحة والتجارب الملهمة، ويوفر مساحة مهنية تضم ورش عمل تدريبية وجلسات استشارية فردية، تمكن رواد الأعمال من بناء مشاريع قائمة على نماذج مجربة مدعومة بالتوجيه والتمويل.

ويدعو بنك التنمية الاجتماعية المستثمرين ورواد الأعمال والمهتمين بمجال الامتياز التجاري إلى الحضور والمشاركة في المنتدى، الذي يوفر فرصة للتواصل المباشر مع مانحي الامتياز، وتعزيز الروابط مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتسليط الضوء على أبرز المبادرات الداعمة لريادة الأعمال في المملكة.