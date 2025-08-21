شكرا لقرائتكم خبر «التجارة» تعلن نتائج تقييم المتاجر الالكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة التجارة نتائج تقييم المتاجر الالكترونية، الذي شمل أبرز 100 متجر الكتروني في المرحلة الأولى، بهدف رفع امتثال المتاجر الالكترونية، وحفظ وحماية حقوق المتسوقين، وتمكين الارتقاء بخدمات المتاجر المقدمة للمتسوقين.

وتضمن التقييم 10 معايير أساسية تعنى بالمتطلبات العامة للتجارة الالكترونية، وهي: توثيق المتجر الالكتروني في منصة المركز السعودي للأعمال، وتوفر سياسة للاستبدال والاسترجاع واسترداد الأموال على المتجر، وتوفر سياسة حقوق وواجبات المستهلك للشحن والتوصيل على المتجر، وتوفر سياسة للتعامل مع شكاوى ومقترحات العملاء على المتجر.

وتشمل المعايير كذلك توفر سياسة لحماية بيانات المستهلك والخصوصية على المتجر، وتوثيق رابط المتجر الالكتروني في السجل التجاري، وإبراز الرقم الضريبي، وجميع التراخيص اللازمة على الصفحة الرئيسة للمتجر، وإبراز رقم السجل التجاري، وجميع التراخيص اللازمة على الصفحة الرئيسة للمتجر.

وشملت المعايير أيضا توفر أيقونة «تواصل معنا» في مكان واضح في المتجر الالكتروني، ووجود موقع الكتروني آمن وبجودة عالية من حيث سرعة الموقع، وسهولة الاستخدام، ورابط https يتوفر لدية حماية الأمن السيبراني.

يشار إلى أنه يجري حاليا العمل على تقييم مجموعة من المتاجر الالكترونية ستكون مدرجة ضمن المتاجر المعلن عنها في المرحلة الثانية.