شكرا لقرائتكم خبر وزارتان تنفذان حملة رقابية مشتركة على المنشآت المخالفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة البلديات والإسكان حملة رقابية مشتركة على عدد من المنشآت المخالفة الواقعة خارج المدن الصناعية؛ شملت 81 منشأة في 6 مواقع بمدن الرياض، ومكة المكرمة، والدمام، ومحافظة جدة.

وتستهدف الحملة تعزيز امتثال المنشآت لضوابط ممارسة الأنشطة الصناعية، والاشتراطات البلدية والبيئية، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار الصناعي ويعزز حوكمتها، ويدعم التنمية الصناعية المستدامة في المملكة، إضافة إلى دور الحملة في تحسين المشهد الحضري، والحد من الممارسات غير النظامية.

وشارك في الحملة الرقابية عدد من أمانات المناطق، وشملت 23 منشأة في منطقة الرياض بموقعي صناعية السلي وصناعية ملهم، و38 منشأة في منطقة مكة المكرمة بموقعي مخطط الوسيق بمكة، ومنشآت في صناعية الخمرة بمحافظة جدة، و20 منشأة بالمنطقة الشرقية في موقعي صناعية الخضرية وصناعية التشليح وسكوب بمدينة الدمام.

ورصدت الفرق الرقابية المشتركة خلال الحملة 110 مخالفات، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المنشآت الصناعية المخالفة وفق اختصاصات كل وزارة، وتضمنت المخالفات انتهاء التراخيص الصناعية والبلدية، وممارسة النشاط الصناعي دون ترخيص، ومخالفة الاشتراطات البلدية والالتزام البيئي، وتخزين مواد خام ليست ضمن عملية التصنيع، وممارسة نشاط صناعي دون الحصول على شهادة المطابقة المطلوبة، وعدم توفر معدات السلامة.

وستواصل وزارتا الصناعة والثروة المعدنية والبلديات والإسكان حملاتهما الرقابية المشتركة؛ للتأكد من التزام المنشآت الممارسة للأنشطة الصناعية خارج المدن الصناعية بالاشتراطات والمتطلبات النظامية، سعيا إلى توفير بيئة صناعية آمنة ومستدامة.