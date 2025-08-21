شكرا لقرائتكم خبر المملكة تزرع الأمل بقلوب المحتاجين في 173 دولة بمشاريع وبرامج تتجاوز قيمتها 141 مليارا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتواصل مسيرة المملكة العربية السعودية الإغاثية الإنسانية والخيرية منذ نشأتها وحتى عصرها الحالي بعطاء سخي وعزم لا يلين ومبادئ ثابتة، إذ قدمت المملكة مساعدات إنسانية وتنموية تجاوزت 141 مليار دولار أمريكي، ونفذت ما يزيد على 7,983 مشروعا في 173 دولة، مما رسخ مكانتها بين أكبر الدول المانحة على مستوى العالم.

وفي خطوة لتعزيز هذا الدور الإنساني أنشأت المملكة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتاريخ 13 مايو 2015 م بمبادرة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، ليكون الذراع الإنساني للمملكة في الخارج، مستندا على مبادئ الشفافية والحيادية والاحترافية في أدائه، حيث نفذ المركز منذ تأسيسه 3,612 مشروعا إغاثيا وإنسانيا في 108 دول، بقيمة تتجاوز 8 مليارات و141 مليون دولار أمريكي، استفادت منها ملايين الفئات المحتاجة دون تمييز.

وفي سياق دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، حرصت المملكة على إيصال المساعدات إلى قطاع غزة للتخفيف من الظروف القاسية وأزمة المجاعة الكبيرة التي يشهدها القطاع، في ظل استمرار الحرب وتعقد الوضع المعيشي للكثير من الأسر، حيث سير المركز جسرا جويا وآخر بحريا وصل منه حتى الآن 58 طائرة و8 سفن، حملت أكثر من 7,180 طنا من المواد الغذائية والطبية والإيوائية، كما جرى تسليم 20 سيارة إسعاف لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ووقع المركز اتفاقيات مع منظمات دولية لتنفيذ مشاريع إغاثية داخل القطاع بقيمة 90 مليونا و350 ألف دولار، إضافة إلى تنفيذ عمليات إسقاط جوي بالشراكة مع الأردن لتجاوز إغلاق المعابر وتأمين وصول المساعدات.

وفي إطار مساندته للشعب السوري الشقيق سير المركز جسورا جوية وبرية للجمهورية العربية السورية تحمل على متنها مساعدات غذائية وإيوائية وطبية لتقديمها للمتضررين والإسهام في تخفيف آثار الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب السوري حاليا، كما أطلق المركز برنامج «أمل التطوعي السعودي» لدعم الأشقاء في سوريا، والذي يتضمن تنفيذ 104 حملات تطوعية في مجالات طبية وتعليمية وتدريبية وتمكين اقتصادي، بمشاركة أكثر من 3 آلاف متطوع ومتطوعة من أبناء وبنات المملكة، ويغطي هذا البرنامج أكثر من 45 تخصصا، بإجمالي ساعات تطوعية تقدر بـ218,500 ساعة.

وفي استجابة عاجلة للكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا في فبراير 2023 م أطلق المركز جسرا جويا لتقديم مساعدات طبية وإيوائية وغذائية ولوجستية للمتضررين، إلى جانب تنظيم حملة شعبية عبر منصة «ساهم»، وتدشين برنامج «سمع السعودية» النوعي لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي.

ومن بين أبرز الإنجازات الإنسانية التي تميزت بها المملكة البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة الذي أثبت تميزه إقليميا وعالميا من خلال إجراء 66 عملية جراحية دقيقة مجانا بالكامل، شملت دراسة 150 حالة من 27 دولة مختلفة، دون تحميل المرضى أو أسرهم أي تكاليف، ما يجسد القيم النبيلة التي تنطلق منها المملكة في تقديم رعايتها الطبية للمتضررين حول العالم.

وبمبادرة من المملكة، اعتمدت الأمم المتحدة يوم 24 من نوفمبر يوما عالميا للتوائم الملتصقة؛ وذلك بهدف رفع مستوى الوعي حول هذه الحالات الإنسانية والاحتفاء بالإنجازات في مجال عمليات فصل التوائم الملتصقة.

ودشن المركز برامج نوعية مؤثرة من أبرزها مشروع «مسام» الذي أسهم في إزالة أكثر من 500 ألف لغم من الأراضي اليمنية، بما ساعد على حماية أرواح المدنيين، إضافة إلى برنامج الأطراف الصناعية الذي قدم خدماته لآلاف الأشخاص ممن فقدوا أطرافهم، شملت تركيب أطراف عالية الجودة وتقديم خدمات التأهيل الشامل.

وضمن جهوده الموجهة للأطفال نفذ المركز مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين واستفاد منه 530 طفلا يمنيا تعرضوا للتجنيد أو التأثر بالنزاع، إلى جانب أكثر من 60 ألف فرد من أسرهم تلقوا دعما نفسيا وتوعويا واجتماعيا.

وعلى صعيد العمل التطوعي أطلق المركز البوابة السعودية للتطوع الخارجي التي تضم أكثر من 80 ألف متطوع ومتطوعة، ونفذ من خلالها نحو 991 برنامجا في 55 دولة، استفاد منها أكثر من مليوني شخص، وشملت تلك المبادرات تنفيذ 236 ألف عملية جراحية مجانية في تخصصات مختلفة.