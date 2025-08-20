جدل واسع حول قانون جديد في ماليزيا يفرض عقوبة السجن لمدة عامين على من يتخلف عن صلاة الجمعة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قانون جديد يشعل الجدل في ماليزيا: السجن عامين للمتخلفين عن صلاة الجمعة

أقرت ولاية ترينجانو الماليزية قانونًا جديدًا يسمح بمعاقبة الرجال الذين يتغيبون عن صلاة الجمعة دون عذر شرعي بالسجن لمدة تصل إلى عامين، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة الغارديان، أكد مسؤول في الولاية، محمد خليل، أن العقوبات لن تتم تطبيقها إلا بعد سلسلة من التذكيرات والتنبيهات، مشيرًا إلى أنها ستكون الخيار الأخير في حال استمرار التقصير بالواجب الديني.

يأتي هذا القانون الجديد ليثير الجدل في البلاد ويثير تساؤلات حول حرية العبادة وحقوق الإنسان، حيث يعتبر البعض أنه تدخل في الشؤون الشخصية وينتهك حرية الفرد في ممارسة دينه.

من جانبهم، يرى مؤيدو القانون أنه خطوة ضرورية لتعزيز القيم الدينية والاجتماعية في المجتمع، ولتعزيز الانضباط والالتزام بالتقاليد الدينية.

من المتوقع أن يثير هذا القانون جدلا واسعًا في ماليزيا، وأن تتصاعد النقاشات حول مدى تأثيره على حياة الناس وعلى حقوقهم الدينية والشخصية.