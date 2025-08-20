أهمها الفاصوليا السوداء.. 4 أطعمة ضرورية لمرضى السكري

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أربعة أطعمة مفيدة لمرضى السكري

أوصى خبراء التغذية بإضافة أربعة أطعمة مهمة إلى نظام غذائي لمرضى السكري، حيث تلعب دورًا كبيرًا في تحسين حساسية الأنسولين وضبط مستويات السكر في الدم.

الفاصوليا السوداء:

تُعتبر الفاصوليا السوداء مصدرًا غنيًا بالألياف والبروتين، وتساهم في تباطؤ امتصاص الغلوكوز في الجسم.

البروكلي:

يحتوي البروكلي على مركب السلفوروفان الذي يحمي الأوعية الدموية ويحسن استجابة الجسم للأنسولين، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمرضى السكري.

إدامامي (حبوب فول الصويا الأخضر):

تعتبر إدامامي خيارًا جيدًا لمرضى السكري نظرًا لمؤشرها الجلايسيمي المنخفض وغناها بالبروتين والألياف.

التوت:

يعتبر التوت مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة والأنثوسيانين، التي تساعد في التحكم بمستويات الغلوكوز في الدم وتقليل الالتهابات.

وأكد الخبراء أن تقليل تناول الوجبات السريعة المصنعة، إضافة إلى زيادة استهلاك الأطعمة الكاملة والخضراوات، والبروتينات قليلة الدهون، بالإضافة إلى شرب كميات كافية من الماء وممارسة الرياضة، يسهم في تحسين صحة مرضى السكري على المدى الطويل.