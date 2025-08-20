اخبار السعوديه

بطل سعودي ينقذ شابًا من الموت في وسط ألسنة اللهب

0 نشر
0 تبليغ

بطل سعودي ينقذ شابًا من الموت في وسط ألسنة اللهب

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بطل سعودي ينقذ شابًا من الموت المحقق في وسط ألسنة اللهب

ثوانٍ قبل الكارثة.. الدخان يتصاعد وألسنة النار تلتهم السيارة، وشاب في السادسة عشرة عاجز عن الحركة بعد إصابته بكسر في الفخذ إثر حادث مروري مروع على طريق ثرمداء – القصب.

في تلك اللحظة، اندفع المواطن عبدالرحمن إبراهيم الفضل نحو السيارة المشتعلة غير آبه بالخطر، فتح الباب الخلفي، أنزل المرتبة، وانتشل الشاب يوسف المسعد من وسط اللهب، حاملاً إياه بعيدًا عن الموت المحقق.

شهود عيان وصفوا المشهد بأنه “أشبه بفيلم سينمائي”، مؤكدين أن ثواني التأخير كانت كفيلة بوقوع الكارثة. فيما قال الفضل: “قلت في نفسي ما يضيرني لو اشتعلت بي النار معه.. أنقذه أو نستشهد سويًا”، معتبرًا أن ما جرى إرادة من الله.

من جهته، كرّم رئيس مركز القصب سعد بن إبراهيم القاسم المواطن الفضل، مشيدًا بموقفه البطولي الذي يجسد أصالة وشجاعة شباب الوطن في مد يد العون وقت الأزمات.

آية عبد الرحمن

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا